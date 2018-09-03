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В Могилёве годовалый ребёнок выпал из окна седьмого этажа. Мальчик в реанимации

03 сентября 2018 08:50
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Новости Беларуси. Вечером 2 сентября в Могилёве из окна квартиры на седьмом этаже многоквартирного жилого дома по улице Фатина выпал годовалый ребенок.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, около пяти вечера мать и её сын вернулись домой после прогулки. Женщина умыла ребёнка, отнесла его в зал и положила на диван. После этого гражданка пошла на кухню. Когда женщина вернулась в комнату, её ребёнок пропал, а окно было открыто.  

В Могилёве годовалый ребёнок выпал из окна седьмого этажа. Мальчик в реанимации-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

В результате падения мальчик получил многочисленные травмы, ушибы и ссадины. О произошедшем в скорую сообщила соседка, ставшая очевидцем инцидента. Пострадавшего доставили в реанимацию.  

Выясняются причины случившегося, назначена судмедэкспертиза, проводится работа с родителями ребёнка.  

Летом 2018 года в Ошмянах из окна многоэтажки выпал 7-летний мальчик. 

Пострадавшего с ушибами лица и голени доставили в реанимацию – здесь подробнее.  

# Падение с высоты # происшествия

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