В Могилёве годовалый ребёнок выпал из окна седьмого этажа. Мальчик в реанимации

Как сообщает УСК по Могилёвской области, около пяти вечера мать и её сын вернулись домой после прогулки. Женщина умыла ребёнка, отнесла его в зал и положила на диван. После этого гражданка пошла на кухню. Когда женщина вернулась в комнату, её ребёнок пропал, а окно было открыто.

Новости Беларуси. Вечером 2 сентября в Могилёве из окна квартиры на седьмом этаже многоквартирного жилого дома по улице Фатина выпал годовалый ребенок.

В результате падения мальчик получил многочисленные травмы, ушибы и ссадины. О произошедшем в скорую сообщила соседка, ставшая очевидцем инцидента. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Выясняются причины случившегося, назначена судмедэкспертиза, проводится работа с родителями ребёнка.

Летом 2018 года в Ошмянах из окна многоэтажки выпал 7-летний мальчик.