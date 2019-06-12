Прямой эфир

В Лиозненском районе выпускник приехал на каникулы к бабушке и ограбил магазин

12 июня 2019 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лиозненском районе парень на следующий день после своего выпускного ограбил магазин в деревне Крынки.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, утром 11 июня к правоохранителям обратился местный ИП. Заявитель рассказал, что ночью кто-то проник в его магазин и украл 2790 рублей, сигареты, жёсткий диск системы видеонаблюдения.  

В Лиозненском районе выпускник приехал на каникулы к бабушке и ограбил магазин-1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

К месту происшествия выбыли сотрудники милиции, в числе которых кинолог с собакой. Поскольку злоумышленник с целью сокрытия своих следов облил помещение уксусом, животное легко смогло учуять резкий запах и найти подозреваемого.  

Подозреваемым оказался 17-летний житель Витебского района. Молодой человек приехал к бабушке на каникулы после окончания школы и в первый же день решил пробраться в магазин. Юноша взломал замки, совершил кражу, а затем не только облил помещение уксусом, но и сжёг свои обувь и перчатки.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Весной 2019 года в Орше двое мужчин украли из магазина алкоголь и сбежали.  

Подозреваемых нашла милицейская собака – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина
12 июня 2019 09:10

В Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина

В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена
12 июня 2019 08:40

В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена

В Дрогичинском районе водитель на Audi врезался в опору ЛЭП
12 июня 2019 07:44

В Дрогичинском районе водитель на Audi врезался в опору ЛЭП