В Лиозненском районе выпускник приехал на каникулы к бабушке и ограбил магазин

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, утром 11 июня к правоохранителям обратился местный ИП. Заявитель рассказал, что ночью кто-то проник в его магазин и украл 2790 рублей, сигареты, жёсткий диск системы видеонаблюдения.

Новости Беларуси. В Лиозненском районе парень на следующий день после своего выпускного ограбил магазин в деревне Крынки.

К месту происшествия выбыли сотрудники милиции, в числе которых кинолог с собакой. Поскольку злоумышленник с целью сокрытия своих следов облил помещение уксусом, животное легко смогло учуять резкий запах и найти подозреваемого.

Подозреваемым оказался 17-летний житель Витебского района. Молодой человек приехал к бабушке на каникулы после окончания школы и в первый же день решил пробраться в магазин. Юноша взломал замки, совершил кражу, а затем не только облил помещение уксусом, но и сжёг свои обувь и перчатки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Весной 2019 года в Орше двое мужчин украли из магазина алкоголь и сбежали.