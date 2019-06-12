В Гродненском районе произошёл наезд на 12-летнюю велосипедистку

Новости Беларуси. 11 июня около трёх дня в агрогородке Вертелишки Гродненского района автомобиль сбил ехавшего на велосипеде подростка.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель SsangYong двигался по улице Дубко. Когда автомобиль подъезжал к перекрёстку, в его сторону направлялись две юные велосипедистки.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Пытаясь избежать аварии, водитель притормозил и начал поворачивать влево. Одна из девочек повернула вправо, а другая не среагировала – на неё произошёл наезд.
К моменту столкновения автомобиль почти остановился, так что 12-летняя школьница получила только ушибы и ссадины. Пострадавшую доставили в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
Летом 2019 года в Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста.
Ребёнок был госпитализирован – подробнее здесь.