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В Гродненском районе произошёл наезд на 12-летнюю велосипедистку

12 июня 2019 11:21
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Новости Беларуси. 11 июня около трёх дня в агрогородке Вертелишки Гродненского района автомобиль сбил ехавшего на велосипеде подростка.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель SsangYong двигался по улице Дубко. Когда автомобиль подъезжал к перекрёстку, в его сторону направлялись две юные велосипедистки.  

В Гродненском районе произошёл наезд на 12-летнюю велосипедистку-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Пытаясь избежать аварии, водитель притормозил и начал поворачивать влево. Одна из девочек повернула вправо, а другая не среагировала – на неё произошёл наезд.  

К моменту столкновения автомобиль почти остановился, так что 12-летняя школьница получила только ушибы и ссадины. Пострадавшую доставили в медучреждение.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста. 

Ребёнок был госпитализирован – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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