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На пожаре в Витебском районе погиб пенсионер

07 марта 2020 09:59
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Новости Беларуси. 6 марта примерно в одиннадцать утра в деревне Андроновичи Витебского района произошёл пожар. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В сооружении проживали 66-летний инвалид I группы и его 66-летняя супруга. Во время загорания женщина была не дома. 

На пожаре в Витебском районе погиб пенсионер -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Подразделениями МЧС в ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество. 

По факту случившегося ведётся проверка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание телевизора. 

На пожаре в Витебском районе погиб пенсионер -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

В предыдущем месяце произошёл пожар в Слуцком районе.

В огне погиб 61-летний хозяин дома – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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