На пожаре в Витебском районе погиб пенсионер
Новости Беларуси. 6 марта примерно в одиннадцать утра в деревне Андроновичи Витебского района произошёл пожар.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В сооружении проживали 66-летний инвалид I группы и его 66-летняя супруга. Во время загорания женщина была не дома.
Подразделениями МЧС в ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество.
По факту случившегося ведётся проверка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание телевизора.
В предыдущем месяце произошёл пожар в Слуцком районе.
В огне погиб 61-летний хозяин дома – подробности здесь.