В Житковичском районе перевернулся Nissan. Пострадали два человека

Новости Беларуси. Днём 6 июня в Житковичском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 21-летняя девушка за рулём Nissan Terrano двигалась по дороге Морохорово – Видошин. В определённый момент водитель не удержала машину на проезжей части, съехала в кювет и перевернулась.

В аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка. Обе с травмами были доставлены в медучреждение.

Отмечается, что обе женщины были пристёгнуты ремнями безопасности.

Несколько дней назад на МКАД Opel врезался в столб.