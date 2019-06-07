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В Житковичском районе перевернулся Nissan. Пострадали два человека

07 июня 2019 11:51
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Новости Беларуси. Днём 6 июня в Житковичском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 21-летняя девушка за рулём Nissan Terrano двигалась по дороге Морохорово – Видошин. В определённый момент водитель не удержала машину на проезжей части, съехала в кювет и перевернулась.  

В аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка. Обе с травмами были доставлены в медучреждение.  

Отмечается, что обе женщины были пристёгнуты ремнями безопасности.  

Несколько дней назад на МКАД Opel врезался в столб. 

Освобождать водителя пришлось спасателям – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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