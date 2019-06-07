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В Гомельском районе скончалась беременная женщина: проводится проверка

07 июня 2019 11:06
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Новости Беларуси. По факту смерти беременной женщины в Гомельском районе проводится проверка.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, 41-летняя женщина скончалась дома рано утром седьмого июня.  

Предварительно, случившееся не носит криминального характера. Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.  

Проводится проверка.  

В главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома сообщили, что женщина была беременна.  

# ЧП # происшествия # Мария Кривоногова

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