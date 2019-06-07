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Два молодых парня из Орши обворовали чужую пасеку

07 июня 2019 08:50
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Новости Беларуси. Два оршанца хотели заняться пчеловодством и с этой целью попытались украсть ульи.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, идея пчеловодства появилась у 19-летнего юноши. Поскольку опыта у него не было, он пришёл к выводу, что будет разумнее позаимствовать чужие ульи.  

Годом ранее молодой человек как раз нашёл располагавшуюся в глухой деревне пасеку. Чтобы сделать дело быстрее, парень изложил свои мысли 23-летнему приятелю. Собеседнику идея тоже понравилась.  

Дождавшись наступления ночи, ребята завладели пятью ульями. Несколькими днями позже злоумышленники вернулись и забрали ещё три домика. Последняя вылазка оказалась неудачной – парней ждали сотрудники милиции.  

Отмечается, что за два предыдущих набега молодые люди похитили имущества на 2 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц, совершённая повторно».  

Весной 2019 года в Гродненском районе с неохраняемого склада были украдены 827 кг зерна.  

Подозреваемыми оказались трое парней – здесь подробности.  

# Кража # происшествия

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