На МКАД водитель Opel потерял управление и врезался в столб

Новости Беларуси. Не снижая скорости. Серьёзное ДТП с участием легковушки произошло утром 3 июня на МКАДе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации ГАИ, автомобиль «Опель» двигался по внешнему кольцу со стороны улицы Казинца. В районе съезда на улицу Кижеватова водитель не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. От удара кузов легковушки деформировался.