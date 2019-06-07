Жительница Шарковщины похитила у соседки паспорт и оформила кредиты на 6,5 тысячи рублей

Новости Беларуси. В Шарковщине возбуждено уголовное дело по факту хищения паспорта и покушения на мошенничество.

Как сообщает УСК по Витебской области, летом 2018 года 40-летняя местная жительница, придя в гости к соседке, украла у неё паспорт.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая пыталась взять кредиты на чужое имя. Гражданка хотела завладеть 15 тысячами рублей в нескольких банках Витебска. План женщины удался частично – она смогла получить около 6,5 тысячи рублей. Незаконно добытые средства подозреваемая потратила.

Ранее женщина судима не была. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб частично возмещён.

Расследование продолжается.

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