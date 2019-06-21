Кровь сымитировали с помощью красного вина. В Лиде подростки инсценировали убийство прямо перед милиционерами

Только упади эпично! В Лиде подростки инсценировали убийство прямо перед машиной милиции. По сценарию парень гонится за израненной жертвой, валит её на землю на глазах стражей правопорядка, наносит несколько ударов ножом и пытается убежать.
Только упади эпично! В Лиде подростки инсценировали убийство прямо перед машиной милиции. По сценарию парень гонится за израненной жертвой, валит её на землю на глазах стражей правопорядка, наносит несколько ударов ножом и пытается убежать.
Горе-актёры порезали майку фейковой жертвы, а кровь сымитировали с помощью красного вина. Реакция милиционеров была незамедлительной. Молодых людей задержали в считаные секунды.
Как оказалось, это не первое их «представление». Хулиганы уже платили штрафы за подобные выходки.