В Житковичах пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием трёх машин

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, нетрезвый 54-летний мужчина без водительских прав находился за рулём Ford Mondeo. Во время движения машина врезалась в попутно ехавший Volkswagen Transporter, которым управлял 29-летний водитель.

От удара микроавтобус вытолкнуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Audi A6, за рулём которого был 31-летний водитель. Он получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Зимой 2019 года в Бобруйске произошло лобовое столкновение иномарок.