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В Житковичах пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием трёх машин

15 февраля 2019 09:33
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Новости Беларуси. 14 февраля около девяти вечера в Житковичах пьяный бесправник стал причиной тройного ДТП.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, нетрезвый 54-летний мужчина без водительских прав находился за рулём Ford Mondeo. Во время движения машина врезалась в попутно ехавший Volkswagen Transporter, которым управлял 29-летний водитель.  

В Житковичах пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием трёх машин-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

От удара микроавтобус вытолкнуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Audi A6, за рулём которого был 31-летний водитель. Он получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.  

Зимой 2019 года в Бобруйске произошло лобовое столкновение иномарок.  

Три человека получили травмы – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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