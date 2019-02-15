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На пожаре в Бресте погибли пожилые отец и сын

15 февраля 2019 06:25
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Новости Беларуси. Ночью 15 февраля в Бресте загорелся деревянный жилой дом.  

На пожаре в Бресте погибли пожилые отец и сын-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

По сведениям Брестского ОУМЧС, в помещении находились 87-летний отец и его 61-летний сын, проживающий в Алма-Ате, оба пенсионеры. Мужчины погибли в огне.  

На пожаре в Бресте погибли пожилые отец и сын-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Пожаром повреждены перекрытие на площади 12 кв.м, внутренняя отделка и имущество в комнате. Выясняется причина загорания.  

На пожаре в Бресте погибли пожилые отец и сын-7

Фото: Брестское ОУМЧС  

Зимой 2019 года в деревне Потичево Минской области горел дом. 

Погибли 76-летняя женщина – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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