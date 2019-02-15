На пожаре в Бресте погибли пожилые отец и сын

Новости Беларуси. Ночью 15 февраля в Бресте загорелся деревянный жилой дом.
Новости Беларуси. Ночью 15 февраля в Бресте загорелся деревянный жилой дом.
Фото: Брестское ОУМЧС
По сведениям Брестского ОУМЧС, в помещении находились 87-летний отец и его 61-летний сын, проживающий в Алма-Ате, оба пенсионеры. Мужчины погибли в огне.
Фото: Брестское ОУМЧС
Пожаром повреждены перекрытие на площади 12 кв.м, внутренняя отделка и имущество в комнате. Выясняется причина загорания.
Фото: Брестское ОУМЧС
Зимой 2019 года в деревне Потичево Минской области горел дом.
Погибли 76-летняя женщина – подробности здесь.