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Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?

15 февраля 2019 07:36
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Новости Беларуси. В Беларуси фиксируют новый вид телефонного мошенничества. Об этом информирует Нацбанк и МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших от так называемого вишинга растёт.

Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?-1

Установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, звонят их клиентам. Часто звонки поступают со скрытых либо номеров, принадлежащих зарубежным операторам связи. А также через IP-телефонию с номеров, указанных на сайте банка.

Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?-4

Цель звонка – узнать конфиденциальную информацию. Её впоследствии используют для хищения денег.

Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?-7

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления МВД Беларуси:
Общая схема выглядит так: злоумышленники звонят по телефону клиенту банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, и просят предоставить под различными предлогами информацию – паспортные данные, реквизиты пластиковой банковской карточки. Полученную информацию они используют для хищения денежных средств посредством сети интернет.
 

Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?-10

Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?-12

Алексей Худяков, начальник отдела управления защиты информации Национального банка Беларуси:
Даже если вам позвонил работник банка, якобы работник банка, и пытается узнать у вас такую конфиденциальную информацию, вы должны сказать ему, что вы перезвоните, прервать разговор и незамедлительно позвонить в контакт-центр, который эмитировал вашу банковскую карточку и далее действовать по рекомендациям банка.

Участились случаи мошенничества и через соцсети. Аккаунты взламывают для рассылки сообщений о переводе денег. Правоохранители просят пользователей быть предельно внимательными.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Владимир Зайцев # Фотофакт

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