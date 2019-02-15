Под видом сотрудников банков. Как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой вишинга?

Новости Беларуси. В Беларуси фиксируют новый вид телефонного мошенничества. Об этом информирует Нацбанк и МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших от так называемого вишинга растёт.

Установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, звонят их клиентам. Часто звонки поступают со скрытых либо номеров, принадлежащих зарубежным операторам связи. А также через IP-телефонию с номеров, указанных на сайте банка.

Цель звонка – узнать конфиденциальную информацию. Её впоследствии используют для хищения денег.

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления МВД Беларуси:

Общая схема выглядит так: злоумышленники звонят по телефону клиенту банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, и просят предоставить под различными предлогами информацию – паспортные данные, реквизиты пластиковой банковской карточки. Полученную информацию они используют для хищения денежных средств посредством сети интернет.



Алексей Худяков, начальник отдела управления защиты информации Национального банка Беларуси:

Даже если вам позвонил работник банка, якобы работник банка, и пытается узнать у вас такую конфиденциальную информацию, вы должны сказать ему, что вы перезвоните, прервать разговор и незамедлительно позвонить в контакт-центр, который эмитировал вашу банковскую карточку и далее действовать по рекомендациям банка.



