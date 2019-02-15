В Слуцке во дворе девятиэтажки разорвался баллон с газом

Новости Беларуси. 15 февраля около половины десятого утра во дворе девятиэтажного дома в Слуцке произошёл разрыв баллона с газом.

По сведениям МЧС Беларуси, в результате происшествия было повреждено остекление в ряде квартир с первого по четвёртый этажи. В инциденте никто не пострадал.