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В Слуцке во дворе девятиэтажки разорвался баллон с газом

15 февраля 2019 08:42
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Новости Беларуси. 15 февраля около половины десятого утра во дворе девятиэтажного дома в Слуцке произошёл разрыв баллона с газом.  

В Слуцке во дворе девятиэтажки разорвался баллон с газом -1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, в результате происшествия было повреждено остекление в ряде квартир с первого по четвёртый этажи. В инциденте никто не пострадал.  

В Слуцке во дворе девятиэтажки разорвался баллон с газом -4

Фото: МЧС Беларуси  

Согласно имеющимся данным, в подвале проводились работы по обслуживанию систем отопления.  

В Слуцке во дворе девятиэтажки разорвался баллон с газом -7

Фото: МЧС Беларуси  

Зимой 2019 года в Мозыре произошла вспышка газовоздушной смеси. 

Взрывом выбило стёкла в квартире – здесь подробности.  

# Взрыв газа # происшествия

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