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В Житковичах пациент больницы украл платёжно-справочный терминал

04 января 2013 19:40
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Новости Беларуси. Этот курьёзный случай медперсонал Житковичской больницы запомнит надолго. Под покровом ночи пациент, ранее судимый за кражу и грабеж 19-летний житель Мозыря, и 32-летний местный житель (также с воровским прошлым) похитили платежно-справочный терминал.

Около 4 утра отсутствие терминала заметила дежурная медсестра и сообщила в милицию. Пропажу долго искать не пришлось. Злоумышленники, не сумев вскрыть «денежный аппарат», бросили его во дворе, рядом с хозпостройкой.

Стоимость украденного аппарата, принадлежащего отделению почтовой связи – более 22 миллионов рублей.

В отношении пациента больницы и его приятеля возбуждено уголовное дело за повторную кражу, что чревато наказанием до шести лет заключения.

# происшествия # Кража

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