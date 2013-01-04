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Белорусские пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов из Мали. Самому младшему – 7 лет

04 января 2013 15:40
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Новости Беларуси. Вечером 2 января брестские пограничники задержали 12 нелегальных мигрантов из Мали. Самому младшему нарушителю 7 лет, старшему – 45 лет.

Эти люди первоначально планировали добраться до Амстердама для обретения статуса беженцев. Принять такое решение вынудила нестабильная политическая ситуация, сложившаяся в западноафриканском государстве Мали.

Как выяснилось, эти люди уже не в первый раз пытались выехать из Мали в Европу. Однако тогда поездка не состоялась. Как пишет БелТА, впоследствии малийцы попытались получить статус беженца в России. Для этого они открыли российские визы и прибыли в Москву, но поддержки в решении проблемного вопроса не нашли.

Пока проводится проверка, группа граждан африканского региона находится в изоляторе временного содержания.

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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