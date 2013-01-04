ОСВОД планирует штрафовать рыбаков, вышедших на лед тоньше 7 см

Новости Беларуси. Зима преподносит очередные сюрпризы. Уже несколько дней температура воздуха держится выше нуля. А в некоторых регионах прошли проливные дожди. Для спасателей ОСВОДа это самое напряжённое время. Любители зимней рыбалки выходят на лёд, не соблюдая даже элементарные правила безопасности. Чтобы справиться с возможными ЧП, осводовцам приходиться ежедневно проводить тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день спасатели начинают с обхода водоёма. И в праздники, и в будни любителей зимней рыбалки хоть отбавляй. В погоне за большим уловом многие напрочь забывают о мерах безопасности. Задача осводовцев - предупредить возможные ЧП.

Андрей Богдан зимней рыбалкой увлекается уже шесть лет. Друзья его называют настоящим профессионалом, но даже он прислушивается к советам спасателей. Безопасность превыше всего. В этом убедился на собственном опыте.

Андрей Богдан, рыбак:

Случай был один раз: пошёл в камыши, было много снега, снег не давал замёрзнуть льду - провалился по колено.

Даже проверенные водоёмы, говорят спасатели, могут преподнести неприятные сюрпризы. Особенно сейчас, когда плюсовая температура держится уже несколько дней, да ещё и дождь идёт. В некоторых местах толщина льда не превышает и 5 сантиметров.

Юрий Ашуркевич, спасатель ОСВОДа:

Хотя температура +6 у нас на градуснике, но лёд стоит пока, он коварен. Сверху подмыло, промоины, от берега отошёл. Поэтому бдительными нужно быть рыбакам.

Чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации на льду, спасатели рекомендуют каждому рыбаку иметь при себе, как минимум, спасательный жилет, верёвку и приспособления, так называемые «спасалки», чтобы в случае необходимости можно было зацепиться за лёд.

Если самостоятельно выбраться из полыньи не удаётся, остаётся лишь ждать помощи от других рыбаков или спасателей. Чтобы справиться с подобными ЧП, ОСВОДовцам приходится тренироваться каждый день.

Виктор Петушок, водолаз спасательной станции «Юбилейная»:

Холодно и страшно. И такое ощущение, будто никто не поможет.

Вовремя прийти на помощь спасателям позволяет современное оборудование. В этом году на вооружении появилась уникальная пластиковая доска, способная выдержать на плаву сразу 3 человека.

Сергей Маркевич, спасатель ОСВОДа:

Преимущества – она используется как сани по льду рыхлому. Два человека могут транспортировать третьего. Если лёд проваливается, можно использовать весло.

В этом сезоне на Гродненщине не зафиксировали ни одного несчастного случая на льду. А вот в Поставском районе Витебской области ещё в начале декабря утонули сразу 2 рыбака. Причина - в не соблюдении элементарных правил безопасности. Сотрудники МЧС даже предлагают штрафовать таких любителей экстрима, если они вышли на лёд толщиной меньше 7 сантиметров.