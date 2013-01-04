В Гродно парень поскользнулся – ампутировали палец

Новости Беларуси. Курьёзный случай произошёл на днях в Гродно. Студент аграрного лицея по дороге к общежитию поскользнулся. Рукой он ударился о металлическую решётку забора и застрял пальцами между прутьев. Самостоятельно выбраться из ловушки парень не смог.

Гродненское областное управление МЧС:

Нам вчера без пятнадцати двенадцать позвонил прохожий, который заметил парня. Видимо сам студент позвонить не мог. Спасатели приехали быстро, буквально через несколько минут. Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Мизинец там уже даже посинел. Семнадцатилетнего парня освободили специальным приспособлением «Лукас». И отвезли в больницу с диагнозом «ампутация пальца левой руки».

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк; застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

Минувшей зимой курьёзные ситуации случаются с детьми. Так, в декабре, например, нога 8-летнего минчанина застряла в батарее. Казалось, ничего беды не предвещало: ребёнок играл в кресле. В какой-то момент мальчик неловко повернулся, соскользнул и угодил ногой в просвет между стенкой и трубой. Малыш получил серьёзные ожоги. Осенью в необычную ловушку угодил маленький солигорчанин. Голова малыша застряла в чайнике. Как выяснилось, малыш играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Снять посудину удалось только с помощью спасателей.