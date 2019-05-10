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В Жабинковском районе 7-летнего ребёнка сбил грузовик

10 мая 2019 12:52
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Новости Беларуси. 9 мая около восьми вечера в агрогородке Ракитница Жабинковского района МАЗ сбил 7-летнего мальчика.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний водитель МАЗа двигался по улице Галаша. Возле дома №2 перед грузовиком на проезжую часть со двора выбежал 7-летний ребёнок.  

В результате наезда мальчик получил травмы, его доставили в реанимацию.  

По факту ДТП ведётся проверка.  

Весной 2019 года в минском дворе школьник попал под колёса Opel.  

Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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