В Жабинковском районе 7-летнего ребёнка сбил грузовик

Новости Беларуси. 9 мая около восьми вечера в агрогородке Ракитница Жабинковского района МАЗ сбил 7-летнего мальчика.
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний водитель МАЗа двигался по улице Галаша. Возле дома №2 перед грузовиком на проезжую часть со двора выбежал 7-летний ребёнок.
В результате наезда мальчик получил травмы, его доставили в реанимацию.
По факту ДТП ведётся проверка.
Весной 2019 года в минском дворе школьник попал под колёса Opel.
Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги – подробнее здесь.