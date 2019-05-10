В Жабинковском районе 7-летнего ребёнка сбил грузовик

Новости Беларуси. 9 мая около восьми вечера в агрогородке Ракитница Жабинковского района МАЗ сбил 7-летнего мальчика.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний водитель МАЗа двигался по улице Галаша. Возле дома №2 перед грузовиком на проезжую часть со двора выбежал 7-летний ребёнок.

В результате наезда мальчик получил травмы, его доставили в реанимацию.

По факту ДТП ведётся проверка.

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