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В минском дворе школьник попал под колёса Opel

27 апреля 2019 11:41
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Новости Беларуси. В Минске 26 апреля примерно в половине девятого вечера школьник попал под колёса машины.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель на Opel двигался по придомовой территории по улице Нестерова. В определённый момент из-за припаркованных у края дороги машин на проезжую часть выбежал 9-летний мальчик. Произошёл наезд.  

Ребёнок был госпитализирован с травмой ноги. Водитель сказал, что не успел вовремя нажать на тормоз. Проводится проверка.  

На неделе в Оршанском районе МАЗ сбил пенсионерку.  

Грузовик задним ходом выезжал со стоянки – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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