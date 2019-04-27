В минском дворе школьник попал под колёса Opel

Новости Беларуси. В Минске 26 апреля примерно в половине девятого вечера школьник попал под колёса машины.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель на Opel двигался по придомовой территории по улице Нестерова. В определённый момент из-за припаркованных у края дороги машин на проезжую часть выбежал 9-летний мальчик. Произошёл наезд.

Ребёнок был госпитализирован с травмой ноги. Водитель сказал, что не успел вовремя нажать на тормоз. Проводится проверка.

На неделе в Оршанском районе МАЗ сбил пенсионерку.