Прямой эфир

В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации

06 июля 2018 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 5 июля в Ивановском районе Renault сбил ребёнка на велосипеде. Пострадавшего доставили в реанимацию.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, машина ехала по трассе Н-472 со стороны деревни Мотоль в направлении деревни Дружиловичи. За рулём транспортного средства находилась 19-летняя жительница Дрогичина.  

В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На 13 километре автодороги перед иномаркой внезапно выехал 9-летний минчанин на велосипеде, произошло столкновение. В аварии мальчик получил тяжёлые травмы. Пострадавшего госпитализировали.  

В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На неделе в Дрогичинском районе Audi наехал на 13-летнего велосипедиста.  

Подростка доставили в медучреждение – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Завершено расследование уголовного дела о гибели 2 детей после обрушения плиты недостроя в Могилёве
06 июля 2018 08:58

Завершено расследование уголовного дела о гибели 2 детей после обрушения плиты недостроя в Могилёве

Под Буда-Кошелёво‍ столкнулись Nissan и МАЗ. Два человека погибли
06 июля 2018 08:22

Под Буда-Кошелёво‍ столкнулись Nissan и МАЗ. Два человека погибли

В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка
06 июля 2018 07:52

В Витебске с балкона 3 этажа выбросили щенка