В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации

Новости Беларуси. Вечером 5 июля в Ивановском районе Renault сбил ребёнка на велосипеде. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, машина ехала по трассе Н-472 со стороны деревни Мотоль в направлении деревни Дружиловичи. За рулём транспортного средства находилась 19-летняя жительница Дрогичина.