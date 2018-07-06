В Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста. Ребёнок в реанимации
Новости Беларуси. Вечером 5 июля в Ивановском районе Renault сбил ребёнка на велосипеде. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, машина ехала по трассе Н-472 со стороны деревни Мотоль в направлении деревни Дружиловичи. За рулём транспортного средства находилась 19-летняя жительница Дрогичина.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На 13 километре автодороги перед иномаркой внезапно выехал 9-летний минчанин на велосипеде, произошло столкновение. В аварии мальчик получил тяжёлые травмы. Пострадавшего госпитализировали.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На неделе в Дрогичинском районе Audi наехал на 13-летнего велосипедиста.
Подростка доставили в медучреждение – здесь подробности.