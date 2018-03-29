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В Жабинке местный житель погиб во время ремонта

29 марта 2018 09:36
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Новости Беларуси. 28 марта в Жабинке во время ремонта погиб местный житель.  

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, 53-летний мужчина несколько дней делал ремонт в квартире 80-летней тёщи. Несчастный случай произошёл в среду около шести вечера.  

Зять прибивал строительным степлером к полу кабель, который был подключён к электросети. Мужчину ударило током.  

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.  

Весной 2018 года в Минске мужчину ударило током во время ремонта микроволновки.  

Бытовой прибор был подключён к электрической сети – здесь подробнее.  

# происшествия # Несчастный случай # Дмитрий Иванюк

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