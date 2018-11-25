В Жабинке горело общежитие: сотрудники МЧС спасли 4 жильцов

Новости Беларуси. В Жабинке горело общежитие.
По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого ноября. Когда на место приехали сотрудники МЧС, то оказалось, что происходит открытое горение комнаты на втором этаже общежития.
В здании – 39 комнат. Общежитие трехэтажное, 1975 года постройки. Было оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации со звуковым оповещением, с выводом сигнала в сектор мониторинга системы «Молния» Брестского областного УМЧС. Сигнализация сработала.
Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, среди которых один ребенок. Четырех человек спасли работники МЧС.
Со второго этажа был спасен 29-летний мужчина и его 2-летняя дочь – они не пострадали. С этого же этажа спасли 42-летнего мужчину. Он проживал в комнате, которая загорелась. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы с отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени.
С третьего этажа спасли 55-летнего мужчину – он не пострадал.
Возгорание было ликвидировано. Устанавливается его причина.
Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ были поселены в общежитие ОАО «Жабинковский сахарный завод».
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