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В Жабинке горело общежитие: сотрудники МЧС спасли 4 жильцов

25 ноября 2018 09:40
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Новости Беларуси. В Жабинке горело общежитие.

По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого ноября. Когда на место приехали сотрудники МЧС, то оказалось, что происходит открытое горение комнаты на втором этаже общежития.

В здании – 39 комнат. Общежитие трехэтажное, 1975 года постройки. Было оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации со звуковым оповещением, с выводом сигнала в сектор мониторинга системы «Молния» Брестского областного УМЧС. Сигнализация сработала.

В Жабинке горело общежитие: сотрудники МЧС спасли 4 жильцов -1

Фото: МЧС

Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, среди которых один ребенок. Четырех человек спасли работники МЧС.

Со второго этажа был спасен 29-летний мужчина и его 2-летняя дочь – они не пострадали. С этого же этажа спасли 42-летнего мужчину. Он проживал в комнате, которая загорелась. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы с отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени.

С третьего этажа спасли 55-летнего мужчину – он не пострадал.

Возгорание было ликвидировано. Устанавливается его причина.

Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ были поселены в общежитие ОАО «Жабинковский сахарный завод».

На неделе в Бресте из-за пожара на своей кухне погибла 49-летняя женщина (читать далее).

# Пожар # происшествия

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