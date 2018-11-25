В Жабинке горело общежитие: сотрудники МЧС спасли 4 жильцов

В здании – 39 комнат. Общежитие трехэтажное, 1975 года постройки. Было оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации со звуковым оповещением, с выводом сигнала в сектор мониторинга системы «Молния» Брестского областного УМЧС. Сигнализация сработала.

По информации МЧС, происшествие случилось днем двадцать четвертого ноября. Когда на место приехали сотрудники МЧС, то оказалось, что происходит открытое горение комнаты на втором этаже общежития.

Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, среди которых один ребенок. Четырех человек спасли работники МЧС.

Со второго этажа был спасен 29-летний мужчина и его 2-летняя дочь – они не пострадали. С этого же этажа спасли 42-летнего мужчину. Он проживал в комнате, которая загорелась. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы с отравлением продуктами горения и ожогами 1-2 степени.

С третьего этажа спасли 55-летнего мужчину – он не пострадал.

Возгорание было ликвидировано. Устанавливается его причина.

Жильцы общежития на время проведения ремонтных работ были поселены в общежитие ОАО «Жабинковский сахарный завод».