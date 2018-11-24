В Рогачёве водитель на легковушке сбил 52-летнюю женщину и скрылся

Новости Беларуси. 23 ноября около 7:45 на перекрестке улиц Железнодорожная – Смидовича в Рогачёве неустановленная легковушка сбила пешехода.

Как сообщает УСК по Гомельской области, 52-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В это время на неё наехал автомобиль, водитель которого скрылся с места ДТП. Пострадавшая доставлена в медучреждение.