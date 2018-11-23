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Мужчине грозит уголовная ответственность за заражение ВИЧ пяти жительниц Брестчины

23 ноября 2018 14:19
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Новости Беларуси. В Брестской области с начала года возбуждено шесть уголовных дел за умышленное заражение ВИЧ. Пять из них – в отношении одного человека.  

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора управления профилактики УВД облисполкома Михаила Тихоновича, фигурантом пяти уголовных дел является 46-летний житель Гомельской области.  

Мужчина неоднократно судим. Гражданину было известно, что у него ВИЧ-инфекция, также он знал, что за половые контакты без контрацептива ему грозит уголовная ответственность.  

В мае фигурант имел половую связь с пятью женщинами. Одна из них сообщила об инфицировании, сейчас она лечится.  

Ещё одно уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении жительницы Брестской области. Молодая женщина с 2011 по 2017 года имела регулярные половые контакты с молодым человеком. О своём заболевании партнёру она не рассказала. Мужчина заражён.  

Отмечается, что чаще всего ВИЧ-инфекция передаётся половым путём. В 2018 году на гетеросексуальные контакты пришлось 83% случаев заражения.  

# ВИЧ/СПИД # происшествия

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