Мужчине грозит уголовная ответственность за заражение ВИЧ пяти жительниц Брестчины

Новости Беларуси. В Брестской области с начала года возбуждено шесть уголовных дел за умышленное заражение ВИЧ. Пять из них – в отношении одного человека.

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора управления профилактики УВД облисполкома Михаила Тихоновича, фигурантом пяти уголовных дел является 46-летний житель Гомельской области.

Мужчина неоднократно судим. Гражданину было известно, что у него ВИЧ-инфекция, также он знал, что за половые контакты без контрацептива ему грозит уголовная ответственность.

В мае фигурант имел половую связь с пятью женщинами. Одна из них сообщила об инфицировании, сейчас она лечится.

Ещё одно уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении жительницы Брестской области. Молодая женщина с 2011 по 2017 года имела регулярные половые контакты с молодым человеком. О своём заболевании партнёру она не рассказала. Мужчина заражён.

Отмечается, что чаще всего ВИЧ-инфекция передаётся половым путём. В 2018 году на гетеросексуальные контакты пришлось 83% случаев заражения.