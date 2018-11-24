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После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes

24 ноября 2018 06:53
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Новости Беларуси. Днём 23 ноября на трассе Сморгонь – Вилейка столкнулись две фуры.  

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, авария случилась возле деревни Кулеши. Одного из водителей зажало в машине, потребовалась помощь спасателей.  

После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента деблокировали 51-летнего водителя Mersedes, а затем передали его медработникам.  

После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Детали происшествия выясняют правоохранители.  

После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

На неделе после ДТП в Волковыске пассажирку Mazda зажало в автомобиле. 

Женщину освобождали спасатели – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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