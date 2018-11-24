После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes

Новости Беларуси. Днём 23 ноября на трассе Сморгонь – Вилейка столкнулись две фуры. Как сообщает Гродненское ОУМЧС, авария случилась возле деревни Кулеши. Одного из водителей зажало в машине, потребовалась помощь спасателей.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента деблокировали 51-летнего водителя Mersedes, а затем передали его медработникам.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Детали происшествия выясняют правоохранители.

Фото: Гродненское ОУМЧС