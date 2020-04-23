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В Любанском районе при пожаре погиб мужчина

23 апреля 2020 14:37
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Новости Беларуси. Пожар в Любанском районе закончился трагедией. Сообщение о возгорании дома в деревне Закальное поступило в МЧС ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любанском районе при пожаре погиб мужчина-1

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили внутри помещения 60-летнего мужчину. Он погиб. Огонь полностью уничтожил кровлю и имущество. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Любанском районе при пожаре погиб мужчина-4

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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