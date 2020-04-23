В Любанском районе при пожаре погиб мужчина

Новости Беларуси. Пожар в Любанском районе закончился трагедией. Сообщение о возгорании дома в деревне Закальное поступило в МЧС ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Любанском районе закончился трагедией. Сообщение о возгорании дома в деревне Закальное поступило в МЧС ночью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили внутри помещения 60-летнего мужчину. Он погиб. Огонь полностью уничтожил кровлю и имущество. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.