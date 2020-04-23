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Гражданин Польши незаконно пересёк границу, чтобы попасть к возлюбленной в Гродно

23 апреля 2020 14:17
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Новости Беларуси. Гражданин Польши нарушил белорусскую границу, пытаясь попасть к возлюбленной.  

По информации Государственного пограничного комитета, 22 апреля гродненские пограничники получили информацию от коллег из Польши о возможном нарушении границы.  

Во время проверки контрольно-следовой полосы обнаружились следы велосипеда, которые вели в Беларусь. Служебная собака вывела пограничников к нарушителю.  

Им оказался 36-летний гражданин Польши. Он не стал скрывать намерения незаконно попасть в Беларусь. Однако объяснил свои мотивы чувствами к девушке, проживающей в Гродно.  

Гражданин Польши незаконно пересёк границу, чтобы попасть к возлюбленной в Гродно-1

Фото: gpk.gov.by

Мужчина рассказал, что решил незаконно пересечь границу после того, как власти его страны разрешили посещать леса. Житель Польши взял маску, рюкзак и велосипед и направился к границе.  

Задержанный привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан. Ему вынесено предупреждение с запретом въезда в Беларусь на шесть месяцев.   

В этот же день мужчина был передан польской стороне.  

В начале марта в Вороновском районе пограничники со стрельбой задержали нарушителя (здесь подробнее).   

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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