Гражданин Польши незаконно пересёк границу, чтобы попасть к возлюбленной в Гродно

Новости Беларуси. Гражданин Польши нарушил белорусскую границу, пытаясь попасть к возлюбленной.
По информации Государственного пограничного комитета, 22 апреля гродненские пограничники получили информацию от коллег из Польши о возможном нарушении границы.
Во время проверки контрольно-следовой полосы обнаружились следы велосипеда, которые вели в Беларусь. Служебная собака вывела пограничников к нарушителю.
Им оказался 36-летний гражданин Польши. Он не стал скрывать намерения незаконно попасть в Беларусь. Однако объяснил свои мотивы чувствами к девушке, проживающей в Гродно.