На пожаре в Гродненском районе погибли два человека

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили, что из окна квартиры трёхэтажного дома идёт густой дым.

В ходе тушения пламени и разведки подразделения МЧС обнаружили на полу в коридоре 52-летнего владельца жилплощади. В комнате находился его 53-летний знакомый. Оба мужчины погибли.

Из соседних квартир были спасены три человека, включая 9-летнюю девочку. С использованием лестницы были эвакуированы ещё один жилец дома и годовалый ребёнок.