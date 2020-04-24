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На пожаре в Гродненском районе погибли два человека

24 апреля 2020 06:30
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Новости Беларуси. 23 апреля примерно в полшестого вечера в агрогородке Подлабенье Гродненского района произошёл пожар. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие спасатели обнаружили, что из окна квартиры трёхэтажного дома идёт густой дым. 

На пожаре в Гродненском районе погибли два человека -1

Фото: Гродненское ОУМЧС 

В ходе тушения пламени и разведки подразделения МЧС обнаружили на полу в коридоре 52-летнего владельца жилплощади. В комнате находился его 53-летний знакомый. Оба мужчины погибли. 

Из соседних квартир были спасены три человека, включая 9-летнюю девочку. С использованием лестницы были эвакуированы ещё один жилец дома и годовалый ребёнок. 

На пожаре в Гродненском районе погибли два человека -4

Фото: Гродненское ОУМЧС 

Пожаром повреждено имущество в горевшей комнате, закопчены стены и потолок в квартире и на лестничной клетке. Причина загорания выясняется, основная версия – неосторожность при курении. 

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# Пожар # происшествия

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