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В здании Министерства сельского хозяйства произошёл пожар

21 октября 2020 13:51
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Новости Беларуси. В здании Министерства сельского хозяйства на улице Кирова произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В здании Министерства сельского хозяйства произошёл пожар-1

В кабинете на третьем этаже загорелся обогреватель. До прибытия сотрудников МЧС из здания было эвакуировано 150 человек, никто не пострадал. Ликвидировать возгорание работникам организации удалось с помощью порошкового огнетушителя.

В здании Министерства сельского хозяйства произошёл пожар-4

В здании Министерства сельского хозяйства произошёл пожар-6

Возможная причина произошедшего – короткое замыкание отопительного прибора.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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