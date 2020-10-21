В здании Министерства сельского хозяйства произошёл пожар

Новости Беларуси. В здании Министерства сельского хозяйства на улице Кирова произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В кабинете на третьем этаже загорелся обогреватель. До прибытия сотрудников МЧС из здания было эвакуировано 150 человек, никто не пострадал. Ликвидировать возгорание работникам организации удалось с помощью порошкового огнетушителя.