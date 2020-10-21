Под Молодечно женщина попала под поезд. Она скончалась на месте

Новости Беларуси. Трагедия на железной дороге – погиб человек. Случай произошел около станции «Олехновичи» под Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

45-летняя женщина переходила железную дорогу по пешеходному переходу и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Предполагается, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Поезд экстренно затормозил, но это не позволило предотвратить трагедию. От травм женщина скончалась на месте. Ведется проверка.