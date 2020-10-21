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Под Молодечно женщина попала под поезд. Она скончалась на месте

21 октября 2020 13:37
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Новости Беларуси. Трагедия на железной дороге – погиб человек. Случай произошел около станции «Олехновичи» под Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Молодечно женщина попала под поезд. Она скончалась на месте-1

Под Молодечно женщина попала под поезд. Она скончалась на месте-3

45-летняя женщина переходила железную дорогу по пешеходному переходу и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Предполагается, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Поезд экстренно затормозил, но это не позволило предотвратить трагедию. От травм женщина скончалась на месте. Ведется проверка.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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