Под Островцом у литовца нашли солидный арсенал оружия. Мужчина задержан

На 53-летнего иностранца вышли оперативники управления по борьбе с организованной преступностью. При силовой поддержке ОМОНа мужчина был задержан. Сразу в двух местах – на работе и по месту жительства – милиционеры нашли несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более полутора тысяч патронов различного калибра. Арсенал хранился без соответствующих документов.

Известно, что подозреваемый приехал в Беларусь около 20 лет назад и поселился на хуторе в Островецком районе. В Беларуси у него был небольшой бизнес. В райцентре он открыл СТО и продуктовый магазин. Со слов мигранта, на приобретенном им хуторе он обнаружил огнестрельное оружие и патроны. После этого у мужчины появился интерес к подобным предметам.