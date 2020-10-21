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Под Островцом у литовца нашли солидный арсенал оружия. Мужчина задержан

21 октября 2020 11:12
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Новости Беларуси. Под Островцом задержан гражданин Литвы с солидным боевым арсеналом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под Островцом у литовца нашли солидный арсенал оружия. Мужчина задержан-1

На 53-летнего иностранца вышли оперативники управления по борьбе с организованной преступностью. При силовой поддержке ОМОНа мужчина был задержан. Сразу в двух местах – на работе и по месту жительства – милиционеры нашли несколько карабинов, винтовок и ружей, а также более полутора тысяч патронов различного калибра. Арсенал хранился без соответствующих документов.  

Известно, что подозреваемый приехал в Беларусь около 20 лет назад и поселился на хуторе в Островецком районе. В Беларуси у него был небольшой бизнес. В райцентре он открыл СТО и продуктовый магазин. Со слов мигранта, на приобретенном им хуторе он обнаружил огнестрельное оружие и патроны. После этого у мужчины появился интерес к подобным предметам.  

Под Островцом у литовца нашли солидный арсенал оружия. Мужчина задержан-4

Часть оружия хранилась на станции техобслуживания, там же владелец занимался и его реставрацией. Весь арсенал направлен на экспертизу. Некоторые экземпляры признаны боевыми. За незаконный оборот оружия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

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