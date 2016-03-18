В Заславле ограбили автомобиль, в котором находился 2-летний малыш

Новости Беларуси. Молодая мама припарковалась возле магазина и ушла буквально на пару минут. Автомобиль женщина не запирала, в салоне остался ее двухлетний сын.

По возращению женщина обнаружила, что сумка с документами и деньгами исчезла.

Как рассказали в районном управлении внутренних дел, подозреваемого в совершении преступления задержали по горячим следам.

Юлия Лобач, пресс-офицер Минского РУВД:

Сотрудники милиции сработали оперативно и подозреваемый был задержан по горячим следам. Злоумышленником оказался 50-летний ранее судимый за кражи местный житель. Похищенное изъято и возвращено потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что нередко беспечность родителей приводит к трагедиям.

Несколько лет назад весь мир всколыхнула трагедия Димы Яковлева, который задохнулся в автомобиле, оставленный на целый день своим приемным американским отцом. А летом 2013-го общественный резонанс получила история, когда мама оставила годовалого ребенка одного в закрытой машине на стоянке около столичного торгового центра. Маму неравнодушные прохожие искали больше часа. Здесь подробности.