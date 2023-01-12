Что делать, если у маленького ребёнка истерика? Психологи поделились советами

К сожалению, идеальных людей не существует, и дети не исключение. Последним иногда свойственно бурное проявление эмоций, когда они падают на пол, бьют по нему ногами, кричат, колотят окружающих. Родителям важно понимать, почему такие вспышки плохого настроения происходят и как себя вести, чтобы их избежать.

Галина Швец, детский психолог:

Если у ребенка истерика, в первую очередь необходимо обеспечить ребенку спокойного и уверенного взрослого. То есть обеспечить себя. И это уже будет залогом того, что истерика быстрее прекратится.

Кристина Зыкова, психолог:

Истерики в определенных ситуациях – это норма, поскольку ребенок только учится справляться с эмоциональными нагрузками, учится взаимодействовать с окружающей средой, взаимодействовать со взрослыми, исследует мир, формирует свои границы и учится заявлять о себе.

Дети могут плохо себя вести в ситуациях, например, когда они голодны, устали или разочарованы. Также малыши нередко начинают капризничать, когда взрослые им что-то запрещают. Иногда подобная вспышка может стать следствием конфликта со сверстниками: например, если кто-то из детей отбирает у ребенка игрушку, а он не знает, что делать в этой ситуации, как привлечь внимание взрослых, как выразить свою обиду.

Галина Швец:

Важно понимать, что пик истерик – это 3-4 года. Далее они тоже могут наблюдаться. Это во многом зависят от стиля воспитания родителя, а также темперамента ребенка. Кристина Зыкова:

Спокойному прохождению истерики также мешают страхи самих родителей: что подумают другие; я плохой родитель, если у меня ребенок истерит. То есть с этими страхами родитель должен работать самостоятельно, а не пытаться подавлять и как-то менять своего ребенка.

Часто можно встретить родителя в состоянии гнева, который кричит на ребенка, порой даже шлепает его. Важно контролировать свои эмоции, потому как мы того же требуем от малыша. Кристина Зыкова:

Также не стоит ни в коем случае повышать голос, стыдить, как-то запугивать, критиковать, кричать на ребенка, поскольку истерика говорит нам о неком перегрузе детской психики. Такими действиями вы усугубите ситуацию еще больше. Галина Швец:

Нужно помочь ребенку справиться с переживаниями, то есть сначала озвучить, что с ним происходит. Например, «ты расстроен», «ты злишься». Это еще будет способствовать тому, что у ребенка будет развиваться эмоциональный интеллект. Далее мы не вступаем в борьбу с ребенком, а говорим о том, что я тебя понимаю, и стараемся его успокоить. Это могут быть объятия, приятные слова.