Ребенок случайно разбил термометр в медцентре – 111 детей эвакуировали

Новости Беларуси. В Мядельском районе 111 детей, которые находились на реабилитации в Республиканском детском пульмонологическом центре медицинской реабилитации, перевезли в санаторий «Журавушка», расположенный рядом.

Ребенок во время измерения температуры случайно разбил ртутный термометр. Из соображений безопасности детей перевезли. Специалисты МЧС прибыли на место происшествия и, проверив уровень паров ртути в воздухи, угрозы здоровью не обнаружили.

Отмечается, что жалоб и пострадавших нет. У детей нормальное самочувствие, и сегодня они отправятся домой. Так как курс реабилитации не был завершен, Министерство здравоохранения предложит детям дополнительное лечение в конце лета.