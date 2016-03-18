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Милиция ищет мужчину за сексуальные действия в минском метро

18 марта 2016 15:55
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Новости Беларуси. В милицию обратилась девушка. Она рассказала, что неизвестный мужчина совершил против нее хулиганские действия сексуального характера.

Инцидент произошел в вагоне поезда.

ГУВД Мингорисполкома:
4 марта в милицию обратилась молодая девушка, которая сообщила, что в вагоне поезда метро, следуя от станции «Институт культуры» до станции «Грушевская», мужчина совершил хулиганские действия сексуального характера в отношении нее. Если Вам знаком мужчина, изображенный на фото и видео, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 120-58-94, 8 (029) 253-74-33, дежурная часть 8 (029) 133-60-83, 8 (029) 861-10-83. Конфиденциальность гарантируется.

# происшествия # Минское метро

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