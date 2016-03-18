Милиция ищет мужчину за сексуальные действия в минском метро

Новости Беларуси. В милицию обратилась девушка. Она рассказала, что неизвестный мужчина совершил против нее хулиганские действия сексуального характера.

Инцидент произошел в вагоне поезда.

ГУВД Мингорисполкома:

4 марта в милицию обратилась молодая девушка, которая сообщила, что в вагоне поезда метро, следуя от станции «Институт культуры» до станции «Грушевская», мужчина совершил хулиганские действия сексуального характера в отношении нее. Если Вам знаком мужчина, изображенный на фото и видео, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 120-58-94, 8 (029) 253-74-33, дежурная часть 8 (029) 133-60-83, 8 (029) 861-10-83. Конфиденциальность гарантируется.