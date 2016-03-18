В Минске задержали молодых людей, продававших наркотики в интернете

Новости Беларуси. Интернет-магазин наркотиков. В Минске задержали молодых людей, продававших синтетические психотропы и спайсы в режиме онлайн. Причем, в оптовых масштабах. С сетевой площадки дозы уходили дилерам, а те, в свою очередь, продавали опасный товар потребителям.

К слову, сами задержанные, по их словам, наркоманами никогда не были, а один из «торговцев» рассказал, что с «черной» прибыли намеревался открыть легальный бизнес. Но не успел. Предпринимательским амбициям помешали оперативники, которым было не так-то просто поймать злоумышленников.

Сложность заключалась в том, что «продавцы» оказались студентами, изучающими защиту информации в одном из ведущих технических вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Достаточно сказать, что WiFi роутеры для выхода в интернет они установили по одному адресу, а сами снимали квартиру через несколько кварталов, тем самым думая увести оперативников по ложному следу. На сегодняшний день экспертиза подтвердила уже изъятие наркотиков общим объемом порядка тысячи доз. Возбуждено уголовное дело. И, безусловно, главная задача – это выяснение канала и основных ведущих дилеров, через которых проходило распространение наркотиков по территории города Минска и близлежащего района.