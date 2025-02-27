В Париже вооружённый ножами мужчина напал на полицейских

Чрезвычайное происшествие в Париже. Там вооруженный ножами мужчина напал на полицейских, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло после того, как несколько очевидцев сообщили о подозрительном человеке на остановке транспорта. Когда прибывшие на место патрульные собрались проверить у него документы, он внезапно напал. Правоохранители пытались остановить мужчину электрошокером, но безуспешно. Пришлось применить оружие. Нападавший застрелен. В прокуратуре произошедшее не рассматривают как теракт.