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В Париже вооружённый ножами мужчина напал на полицейских

27 февраля 2025 07:39
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Чрезвычайное происшествие в Париже. Там вооруженный ножами мужчина напал на полицейских, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже вооружённый ножами мужчина напал на полицейских-2

Все произошло после того, как несколько очевидцев сообщили о подозрительном человеке на остановке транспорта. Когда прибывшие на место патрульные собрались проверить у него документы, он внезапно напал. Правоохранители пытались остановить мужчину электрошокером, но безуспешно. Пришлось применить оружие. Нападавший застрелен. В прокуратуре произошедшее не рассматривают как теракт.

# франция # ЧП

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