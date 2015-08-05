В Японии от жары погибли 25 человек

Новости Евразии. Евразийский континент изнывает от жары. Рекордно-высокая температура держится в странах Ближнего Востока. В Ираке, Иране, Ливане, Сирии и Турции воздух раскаляется до +50ºC.

Страдают от жары и жители Дальнего Востока. В Японии за неделю погибли 25 человек. Несколько сотен госпитализированы с тепловыми ударами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси эта неделя также будет знойной. Сегодня до +34 ºC. Объявлен оранжевый уровень опасности. Специалисты рекомендуют избегать солнцепека, носить светлую одежду из легких тканей и пить побольше воды.

Сухая погода провоцирует пожары в лесах. Запрет на их посещение следом за Гродненской областью сегодня объявили в Гомельском регионе. Серьёзные возгорания ликвидируются на Брестчине. За сутки удалось в два раза сократить площадь лесного пожара и в Осиповичском районе. Здесь в тушении огня задействована и авиация.