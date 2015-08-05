В Шумилинском районе 3-летняя девочка сожгла дом

Новости Беларуси. Спички не игрушка. В деревне Кривое село Шумилинского района 3-летний ребенок едва не стал жертвой собственных недетских игр. Мама оставила дочь дома буквально на полчаса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание скучающей девочки привлек папин рыболовный рюкзак. В нём малышка обнаружила спички и пустила их в ход. Задымление в доме заметил сосед. Мужчина и спас ребенка. Помощь медиков ей не понадобилась. А вот часть дома теперь для жилья не пригодна.

Ольга Пахом, пострадавшая:

(Скажите, наши работники, вообще, проводили какие-то профилактические мероприятия?) Конечно, приезжали. Каждый год приезжают, говорят. И, тем не менее, так как нужно было очень быстренько сбегать в контору к директору - рабочие моменты, - дома из взрослых больше никого не было.

Андрей Соснович, начальник Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Причина очевидна: детская шалость с огнем. Данный факт свидетельствует о том, что родители не до конца понимают меру ответственности и то, какие могут произойти чрезвычайные ситуации по этому поводу.