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В Шумилинском районе 3-летняя девочка сожгла дом

05 августа 2015 08:06
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Новости Беларуси. Спички не игрушка. В деревне Кривое село Шумилинского района 3-летний ребенок едва не стал жертвой собственных недетских игр. Мама оставила дочь дома буквально на полчаса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание скучающей девочки привлек папин рыболовный рюкзак. В нём  малышка обнаружила  спички и пустила их в ход. Задымление в доме заметил сосед. Мужчина  и спас ребенка. Помощь медиков ей не понадобилась. А вот часть дома теперь для жилья не пригодна.

Ольга Пахом, пострадавшая:
(Скажите, наши работники, вообще, проводили какие-то профилактические мероприятия?) Конечно, приезжали. Каждый год приезжают, говорят. И, тем не менее, так как нужно было очень быстренько сбегать в контору к директору - рабочие моменты, - дома из взрослых больше никого не было.

Андрей Соснович, начальник Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Причина очевидна: детская шалость с огнем. Данный факт свидетельствует о том, что родители не до конца понимают меру ответственности и то, какие могут произойти чрезвычайные ситуации по этому поводу. 

# происшествия # Пожар в доме # Андрей Соснович

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