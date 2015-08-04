В Минске 19-летний парень угнал троллейбус

Новости Беларуси. Необычное происшествие в Минске. Молодой человек угнал троллейбус. История могла иметь куда более печальный итог, но происходило все не на городских улицах, а на территории троллейбусного парка.

Проникнуть ночью туда парню труда не составило, ведь ранее он проходил здесь стажировку. Почему именно троллейбус стал предметом повышенного внимания со стороны нарушителя, история умалчивает. Но далеко уехать ему не удалось.

Отвечать за свой поступок 19-летнему парню придется по всей строгости закона — возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.