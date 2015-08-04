Еще одна жертва селфи: 14-летнюю девочку убило током

Новости России. Очередная трагедия произошла при попытке сделать селфи. В Подмосковье 14-летняя школьница решила сфотографировать себя на железной дороге: забралась на вагон-цистерну, стоящего у станции грузового поезда, выпрямилась и задела контактный провод.

Пострадавшая скончалась на месте.

Проверку обстоятельств смерти несовершеннолетней жительницы Подмосковья на Московской железной дороге Киевского направления проведет Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

Таких случаев в мире, к несчастью, уже сотни. На севере Индии попытка сделать селфи закончилась гибелью студентов. Молодые люди решили заснять себя на фоне приближающегося поезда. Прошлым летом поляки на глазах у своих детей упали со скалы в Португалии во время попытки сделать селфи.

Погоня за эффектным снимком все чаще заканчивается трагедией.

В МВД России в связи с этим начали всероссийскую акцию «Безопасное селфи» и выпустили инструкцию, как не покалечить себя во время съемки.