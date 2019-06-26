В возрасте 59 лет погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год.
Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе он бы отметил юбилей.
Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год.
Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе он бы отметил юбилей.
Фото со страницы Аркадия Ивановского «ВКонтакте»
Как сообщает БЕЛТА, мужчина утонул 24 июня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
СК проводит проверку по факту гибели гитариста (читать далее).
Прощание с музыкантом состоится 26 июня.
Аркадий Ивановский начал работать в филармониях и коллективах с 1982 года. Среди них – ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестр Михаила Финберга и «Песняры». С 2004 года мужчина начал преподавать на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова. Гитарист сотрудничал с различными группами, в частности с Vip Jazz Андрея Славинского.
Документальный фильм о Владимире Мулявине и ансамбле «Песняры» смотрите здесь.