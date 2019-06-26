В возрасте 59 лет погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе он бы отметил юбилей.

Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год.

Как сообщает БЕЛТА, мужчина утонул 24 июня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

СК проводит проверку по факту гибели гитариста (читать далее).

Прощание с музыкантом состоится 26 июня.

Аркадий Ивановский начал работать в филармониях и коллективах с 1982 года. Среди них – ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестр Михаила Финберга и «Песняры». С 2004 года мужчина начал преподавать на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова. Гитарист сотрудничал с различными группами, в частности с Vip Jazz Андрея Славинского.