А вы замечали это? Дайнеко спел «Беловежскую пущу» с несмыканием связок! Рассказывает, как так вышло

Хит, ставший одной из визиток ансамбля «Песняры», рождался в муках. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали песню после посещения Беловежской пущи.

Мулявин ищет подходящего вокалиста несколько месяцев, рассказали в фильме «Тайны Беларуси» . Выбор в итоге падёт на Юрия Денисова.

Первоначально её исполнял детский хор, но в 1977 году она попадает в руки знаменитого ВИА.

Шлягер доверили Валерию Дайнеко. Именно это исполнение по сей день считается эталонным.

Но из-за семейных неурядиц вокалист станет невыездным – и ему срочно нужно было искать замену.

Валерий Дайнеко, музыкант ВИА «Песняры» (1977-1992 гг.):

Тогда мы записывались очень сложно. Это не то, что сейчас: ты остановился и с этого же места можешь дальше продолжать писать.

Тогда надо было спеть песню от начала до конца. Вот я «Пущу» записал с десятого, наверное, раза, или с двенадцатого.

Там было одно несмыкание, уже когда горло устало: «Где трава высока», – прямо пропущено. Александра Николаевна вскочила, говорит: «Нет-нет-нет! Это же вот самая изюминка!»