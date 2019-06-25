Ночью в Речицком районе Scania насмерть сбила женщину-пешехода

Новости Беларуси. 25 июня примерно в час ночи в Речицком районе фура насмерть сбила женщину.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель Scania ехал по трассе М-10 в сторону Гомеля. В какой-то момент перед фурой оказалась женщина, которая шла по центру крайней правой полосы.

Произошёл наезд. Пешеход от полученных травм погибла на месте.

Отмечается, что женщина не была обозначена фликерами.

На неделе в Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе.