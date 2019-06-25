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Ночью в Речицком районе Scania насмерть сбила женщину-пешехода

25 июня 2019 15:00
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Новости Беларуси. 25 июня примерно в час ночи в Речицком районе фура насмерть сбила женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель Scania ехал по трассе М-10 в сторону Гомеля. В какой-то момент перед фурой оказалась женщина, которая шла по центру крайней правой полосы.  

Произошёл наезд. Пешеход от полученных травм погибла на месте.  

Отмечается, что женщина не была обозначена фликерами.  

На неделе в Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе. 

Пострадавшая была госпитализирована – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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