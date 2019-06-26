СК проводит проверку по факту гибели гитариста «Песняров»

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели гитариста «Песняров» Аркадия Ивановского. Эта информация размещена в Telegram-канале СК Беларуси.

Утром 24 июня спасатели получили сообщение о мужчине, который пошел купаться и спустя время так и не вышел из воды. Известно, что происшествие случилось на водохранилище «Дрозды».

Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело 59-летнего Аркадия Ивановского без признаков жизни. Мужчина оставил на берегу ключи от автомобиля, документы и другие личные вещи. Специалистам назначен ряд экспертиз для установления причины смерти.