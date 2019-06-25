В Речицком районе 8-летняя школьница выпала из окна

Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Речицком районе 8-летняя девочка выпала из окна.

Как сообщает МВД Беларуси, школьница и её сёстры веселились в комнате. В какой-то момент мама позвала их выпить прохладительные напитки.

Другие девочки пошли к маме, а их сестра осталась играть. Она прыгала с одного предмета мебели на другой, затем прыгнула на подоконник и потеряла равновесие.

Несовершеннолетняя попыталась удержаться, схватившись за москитную сетку, но упала из окна второго этажа коттеджа. Девочка сперва упала на козырёк дома, а затем – на землю.

С различными травмами пострадавшая была доставлена в больницу, где в настоящее время продолжает лечение.

Летом 2019 года в Ивьевском районе годовалый мальчик выпал из окна.