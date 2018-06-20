Гродненские таможенники обнаружили в тайнике Mercedes монеты и банкноты времен Римской империи и Византии

Новости Беларуси. Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля монеты времен Римской империи.

По информации Гродненской региональной таможни, был пресечен незаконный ввоз на территорию ЕАЭС почти трех тысяч монет и банкнот, которые представляют культурную ценность.

Гражданин Армении ехал из Испании и следовал через пункт пропуска «Берестовица». Его Mercedes был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Было установлено, что в тайниках находился сокрытый товар. Из транспортного средства были извлечены почти тысяча монет и более 1700 банкнот различных государств, а также карманные и наручные часы, медальоны и другое.