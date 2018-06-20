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Гродненские таможенники обнаружили в тайнике Mercedes монеты и банкноты времен Римской империи и Византии

20 июня 2018 14:58
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Новости Беларуси. Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля монеты времен Римской империи.

По информации Гродненской региональной таможни, был пресечен незаконный ввоз на территорию ЕАЭС почти трех тысяч монет и банкнот, которые представляют культурную ценность.

Гражданин Армении ехал из Испании и следовал через пункт пропуска «Берестовица». Его Mercedes был направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Было установлено, что в тайниках находился сокрытый товар. Из транспортного средства были извлечены почти тысяча монет и более 1700 банкнот различных государств, а также карманные и наручные часы, медальоны и другое.

Гродненские таможенники обнаружили в тайнике Mercedes монеты и банкноты времен Римской империи и Византии -1

Фото: customs.gov.by

Эксперты определили, что почти все предметы представляют культурную ценность, а наибольшую – монеты и банкноты времен Римской империи и Византии. Также среди находок были арабские дирхемы тринадцатого века, карманные французские часы конца девятнадцатого века, европейский кошелек, мексиканский медальон и памятные медали начала девятнадцатого века.

Весь товар, незаконно перемещаемый через границу, был конфискован решением суда. Гражданина привлекли к административной ответственности – штрафу в размере 50 базовых величин.

В начале июня в Lexus россиянки таможенники обнаружили более 560 монет и 30 старинных изделий (читать далее).

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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