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В Воложинском районе столкнулись микроавтобус и легковушка: 2 человека погибли

28 ноября 2016 14:24
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Новости Беларуси. Зима снова вернулась в столичный регион. После длительного тепла в области подморозило и пошел снег. Дорожные службы к изменению погоды были подготовлены. С ночи основные магистрали обрабатывали антигололедной смесью.

Между тем, без аварий не обошлось. Два человека погибли в крупной аварии в Воложинском районе. На трассе Минск – Ошмяны – граница Литвы вблизи деревни Домановщина лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка.

Жертвами дорожной трагедии стал водитель и пассажир легкового авто. Их тела пришлось освобождать сотрудникам МЧС.

Водитель микроавтобуса – в больнице. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # ДТП

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