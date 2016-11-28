Пять фур с санкционными овощами и фруктами на сумму около 117 тысяч рублей задержали витебские таможенники

Новости Беларуси. Пять фур с санкционными овощами и фруктами задержали на границе с Россией. Попытку нелегально провезти груз пресекли сотрудники Витебской таможни. Автомобили по документам должны были выгрузить товар на территории Беларуси, однако машины уехали далеко от точек официальной разгрузки.

Изъято более 82 тонн продукции общей стоимостью не менее 117 тысяч белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ильясова, пресс-секретарь Витебской таможни:

Транспортные средства были задержаны в километре от границы с Российской Федерацией. Притом, что в сопроводительных документах местом разгрузки были указаны города Орша и Минск. Водители затруднились объяснить свои действия.

Таможенной системой созданы мобильные группы, целью которых является борьба с запрещенной продукцией, следующей в Российскую Федерацию.

За 10 месяцев этого года только витебские таможенники изъяли более 1600 тонн товаров санкционной группы общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей.